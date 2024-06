Spalletti è in guai enormi: salta l’Albania e forse tutto l’Europeo | Adesso siamo davvero spacciati

Tremende notizie per il ct e per tutta la nazionale, visto che un perno assoluto rischia di dire addio alla partecipazione a Euro 2024.

L’apertura dei battenti del campionato europeo di calcio che si svolgerà in Germania questa estate è ormai sempre più vicina. Il prossimo 14 giugno infatti ci sarà il via ufficiale con i padroni di casa che faranno il loro esordio contro la Scozia. In questi pochi giorni rimasti prima dell’inizio dunque le varie selezioni si stanno impegnando negli ultimi test di preparazione, tra amichevoli ed allenamenti mirati.

Non è da meno la nostra nazionale, vogliosa di fare bene e consapevole del fatto che difendere il titolo conquistato appena tre anni fa sarà un’impresa non semplice. I ragazzi di Luciano Spalletti nella serata di martedì si sono resi protagonisti di una gara amichevole contro la Turchia, conclusasi con il risultato di 0-0. Non sono arrivati i segnali che il ct si aspettava, e c’è ancora tanto da fare in vista dell’esordio.

A proposito del match previsto per il 15 giugno contro l’Albania però è arrivata una bruttissima novità per l’ex allenatore del Napoli. Uno dei perni assoluti dei quattro volte campioni del mondo infatti è costretto a dare forfait per la prima gara dell’Europeo a causa di un infortunio. Ma questa rischia di non essere nemmeno la notizia peggiore. Il giocatore infatti rischia addirittura di saltare tutta la competizione per questo problema, mettendo così tutti i suoi compagni in guai seri.

Trema tutta la nazionale

Nel match amichevole giocato al Dall’Ara contro i turchi non abbiamo visto in campo Nicolò Barella a causa di un affaticamento muscolare. Il problema del centrocampista però rischia di potersi prolungare ulteriormente.

Il giocatore nerazzurro addirittura è in forte dubbio per la gara d’esordio contro l’Albania di sabato 15 giugno. Una grana non da poco dunque per mister Spalletti, che deve già iniziare a ragionare su come sostituirlo.

Ancora un problema per Spalletti

Dopo i forfait importanti di Francesco Acerbi e di Giorgio Scalvini, il commissario tecnico azzurro rischia di dover rinunciare ad un altro elemento chiave della nostra selezione come Barella.

Al contrario dei suoi compagni però il giocatore interista non dovrebbe alzare bandiera bianca per tutta la manifestazione, anche se il suo problema andrà monitorato giorno per giorno. Vedremo come andranno le cose nei prossimi giorni.