La Spal sta cominciando a programmare la prossima stagione dopo l’aritmetica retrocessione in Serie B. La squadra di Ferrara, secondo quanto riporta “Salernitananews.it”, starebbe pensando a Massimo Coda, come bomber per la prossima stagione. L’ex Benevento ha ricevuto diverse offerte, la Spal dovrà battere la concorrenza del Monza e anche del Palermo.