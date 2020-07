Giorni decisivi in casa Roma per la trattativa tra Friedkin e Pallotta per la cessione della società giallorossa. Secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” è attesa la risposta di Pallotta all’offerta di Friedkin, l’imprenditore texano ha presentato un’offerta da 490 milioni di euro comprensivi di debiti tutti cash, Pallotta ci sta pensando. Il progetto di Friedkin è quello di versare 85 milioni di euro subito evitando il ridimensionamento della rosa e le cessioni di Zaniolo e Pellegrini.