Altri contagi alla Spal dopo quello comunicato ieri di Bonifazi. A renderlo noto è stato lo stesso club estense con un comunicato ufficiale. Ecco il comunicato:

“SPAL srl comunica che in seguito ai test medici eseguiti in vista della partenza della nuova stagione sportiva della Prima squadra, tre tesserati sono risultati positivi al Covid-19. Come previsto dal protocollo in essere, i tre tesserati, tutti asintomatici, si trovano in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie”.