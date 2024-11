Spagna, disastro a Valencia: morto anche il calciatore José Castillejo

Continuano le terribili notizie dalla Spagna, dopo il potentissimo alluvione che ha colpito in particolare la città di Valencia. Altra vittima tra le centinaia rilevate in queste ore: si tratta di José Castillejo, attaccante con un passato in varie squadre spagnole come Paterna, Torre Levante, Bunol, Recambio Colon de Valencia, CD Roda del Castellon ed Eldense, club di terza divisione.

A renderlo noto è stato lo stesso club Valencia mediante la seguente nota: “Il Valencia CF piange la scomparsa di Josè Castillejo, ragazzo cresciuto nelle giovanili del club, vittima dei disastri della Dana. Riposa in pace”.