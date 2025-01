Spagna, denunce di molestie in tribuna durante Real Madrid-Maiorca

Un altro brutto episodio colpisce la Spagna. Arrivano, infatti, racconti spiacevoli in merito al trattamento ricevuto da alcuni tifosi del Maiorca in occasione della semifinale di Supercoppa spagnola giocata ieri sera a Gedda. Come riporta il quotidiano spagnolo As, la moglie del calciatore del Maiora Dani Rodriguez, Cristina Palavra, ha denunciato alcuni episodi di molestie subite da alcuni tifosi sauditi: «Alcuni ragazzi hanno iniziato a farci foto da vicino, ci hanno molestato».

Gli episodi si sarebbero verificati al fischio finale, quando i familiari dei giocatori del Mallorca stavano lasciando lo stadio King Abdullah Sports City. Dopo la segnalazione, i rappresentanti della Federcalcio spagnola si sono riuniti a Gedda per analizzare i racconti.

Ma non solo la Federcalcio spagnola, anche quella saudita sta conducendo riscontri e indagini per capire meglio la situazione che si è verificata sia all’interno che all’esterno del King Abdullah Sports City.