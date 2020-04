Ospite di “Rai2”, il ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, ha spiegato cosa ripartirà e cosa non dal 4 maggio, chiarendo probabilmente anche un equivoco: «Parliamo di sport individuali, non di allenamenti individuali: intendiamo solo il tennis, il nuoto e questo tipo di sport. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere».