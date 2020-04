La proposta del Direttivo di Lega Pro in merito al sorteggio per decidere la quarta promossa in Serie B non è andata giù al presidente del Carpi Bonacini, che attraverso “Tuttosport” ha dichiarato: «Ho immediatamente sentito il mio legale, non è ammissibile che si possa decidere una promozione dalla C alla B, con tutti i vantaggi che ne conseguono, attraverso il sorteggio. Abbiamo subito fatto partire un esposto a Gravina, alla Figc e alla Lega Pro. Non ci arrenderemo nella maniera più assoluta a questa colossale ingiustizia. Non si possono vanificare i sacrifici di una stagione col sorteggio. Io ho pagato tutti gli stipendi, rispetto le idee di tutti, anche se a volte non le condivido, ma non mi faccio prendere in giro».