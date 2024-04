Sorteggi ufficiali, ecco chi ha pescato l’Italia | Per la nostra Nazionale un altro girone infernale

Tanta sfortuna nell’urna per gli azzurri, che dovranno affrontare un gruppo di ferro per accedere al turno successivo e continuare a sognare.

Sono giorni di grande attesa per quanto riguarda le nazionali, che tra qualche settimana prenderanno parte al campionato Europeo di Germania in programma tra giugno e luglio prossimi.

I commissari tecnici stanno sciogliendo le ultime riserve sui calciatori da convocare per la spedizione, anche se arrivati a questo punto gran parte delle decisioni ormai sono state prese. Anche il ct Luciano Spalletti ha stilato la sua lista e si toglierà i pochissimi dubbi rimasti in queste ultime partite stagionali.

Proprio per quanto riguarda la nazionale italiana però di recente è arrivata una clamorosa notizia che sta facendo tremare la selezione stessa e tutti noi tifosi. Gli azzurri infatti hanno pescato davvero male nei sorteggi, venendo così raggruppati in un girone a dir poco infernale. Vediamo da chi sarà composto.

Ecco il raggruppamento della nostra nazionale

Nei giorni scorsi a Belfast è andato in scena il sorteggio per l’Europeo Under 19. Gli azzurri allenati da Bernardo Corradi sono stati inseriti nel Gruppo A, composto da Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina. Un girone non dei più semplici, che renderà l’impresa della nostra nazionale di provare a difendere il titolo conquistato nel luglio scorso ancora più ardua. Gli azzurrini scenderanno in campo il 15 luglio per affrontare i norvegesi, il 18 contro gli irlandesi, che ospitano la manifestazione, e il 21 per sfidare gli ucraini.

Sarà fondamentale dunque classificarsi tra le prime due per accedere alle semifinali del torneo. Ottenere questo piazzamento però comporta l’ottenimento anche di un altro traguardo importantissimo, ovvero la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20 che si disputerà nel 2025 in Cile. Allo stesso modo poi le due terze dei gironi si affronteranno in un playoff per capire chi sarà la quinta nazionale ad approdare alla rassegna mondiale cilena.

Obiettivi e sensazioni del ct Corradi

Al termine dei sorteggi è stato proprio il selezionatore degli azzurrini, Bernardo Corradi, a parlare sul sito ufficiale della FIGC degli obiettivi della giovane nazionale e delle prime impressioni. Di seguito le sue affermazioni.

”Arrivare al Mondiale Under 20, quindi andare in semifinale, probabilmente è quello minimo e sarebbe già un bel risultato per tutto il movimento, anche se noi per storia, tradizione e mentalità concorriamo sempre per la vittoria finale”.