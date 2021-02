La Roma sfiderà lo Shakhtar Donetsk negli ottavi di Europa League. Questo l’esito del sorteggio effettuato oggi a Nyon. Il Milan, invece, affronterà il Manchester United. Le due formazioni italiane rimaste in corsa in Europa League hanno scoperto le prossime avversarie agli ottavi di finale. Le partite di andata degli ottavi si giocheranno giovedì 11 marzo 2021, mentre le gare di ritorno sono in programma giovedì 18 marzo 2021. Come avvenuto finora, le sfide si disputeranno in due fasce orarie, alle ore 18:55 e alle ore 21. Il sorteggio dei quarti di finale e delle semifinali di Europa League si svolgerà venerdì 19 marzo 2021.





Europa League, il quadro degli ottavi di finale

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

ROMA-Shakhtar

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-MILAN

Slavia Praga-Rangers

Granada-Molde