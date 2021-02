In Premier League ogni arbitro paga per i propri errori, nel vero senso della parola, infatti per ogni errore del fischietto arbitrale vengono scalati dei soldi dai bonus annuali.

Secondo quanto riporta “Sportsmail”, questi bonus possono arrivare anche fino a 50mila sterline. Gli arbitri vengono giudicati per ogni prestazione a seconda che le loro decisioni siano ritenute giuste o sbagliate e questi punteggi sono inseriti in una tabella di merito. Un direttore di gara in Premier guadagna mediamente una cifra base tra 110 e 120 mila sterline, ma i bonus possono far crescere la cifra a 160 o 170 mila. L’arbitro giudicato migliore riceverà il bonus maggiore, mentre quello che ha fornito le prestazioni peggiori riceverà un bonus inferiore. Ogni decisione del direttore di gara viene presa sotto osservazione, da una rimessa laterale a un fuorigioco.