L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista realizzata da Tullio Filippone all’ex rosanero Stefano Sorrentino.

«Tecnicamente il Palermo potrebbe anche aspirare al primo posto, perché il Parma non è irraggiungibile e la serie B è dura per tutti». Parola di Stefano Sorrentino. Per l’ex capitano e bandiera rosanero dell’ultimo Palermo di serie A, la squadra di Eugenio Corini ha le carte in regola per provare l’assalto al secondo posto, ma anche per insidiare una capolista «che sta vivendo un momento non brillante».

«La B è un campionato lungo e complicato in cui anche le grandi squadre come il Parma possono avere un momento di crisi — dice Sorrentino — Il Palermo, come altre squadre di vertice, ha una rosa forte e si è rinforzato con il mercato. Il campionato è lungo e ancora tutto da vedere, perché ci sono sempre squadre che crollano e alcune sorprese».

Per l’ex portiere dei rosa, la lotta ai primi due posti e quindi alla promozione diretta è una questione tra cinque squadre — oltre al Palermo e al Parma ci sono Como, Cremonese e Venezia — ma gli scontri diretti che attendono la squadra rosanero non sono necessariamente decisivi.

«Non mi sento di dire che le partite contro Como e Cremonese saranno decisive — dice ancora Sorrentino — è chiaro che uno scontro diretto è importante e che una vittoria vale doppio, ma ci sono ancora tante partite».

Sul mercato, invece, è convinto che la società di viale del Fante si sia mossa bene: «Sono stati fatti acquasti mirati. Ranocchia? È un giocatore giovane e forte, che sta dimostrando le sue qualità. Andrei piano con i paragoni con grandi calciatori del passato del Palermo, ma un giocatore con queste caratteristiche serviva».