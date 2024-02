Sorrentino: «Corini? In Italia abbiamo 58 milioni di allenatori»

L’edizione odierna de “La Repubblica” riporta un’intervista realizzata da Tullio Filippone all’ex rosanero Stefano Sorrentino.

Di sicuro, secondo Sorrentino, la squadra deve continuare a essere unita e seguire «un allenatore importante come Corini». «È una guida esperta e i giocatori hanno fatto bene a ricompattarsi dopo il momento di difficoltà e a rimanere in blocco con lui, perché conosce la piazza e la categoria — dice ancora Sorrentino — ho sempre difeso Corini anche nel momento di difficoltà e a maggior ragione oggi dico che sta facendo un buon lavoro. Purtroppo, in Italia, abbiamo 58 milioni di allenatori e non si ha mai la pazienza di aspettare la programmazione e i risultati a lungo termine. Se la società avesse esonerato Corini e preso un altro allenatore qualsiasi, il nuovo arrivato sarebbe stato criticato duramente dopo la prima sconfitta. Anche durante la crisi, il Palermo ha perso alcune partite di misura e bisogna dire che ha pagato anche gli infortuni. Bisogna sempre valutare un percorso a 360 gradi».