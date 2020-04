Stefano Sorrentino, ex portiere del Palermo, è intervenuto in diretta Instagram con Eleven Sports, soffermandosi sui rosanero: “Serie C? Il Palermo dovrà fare qualche acquisto, non basta questa rosa per affrontare il campionato. Il club deve fare un campionato da protagonista, dunque è necessario fare qualche ritocco. Io vicino al ritorno in estate? Ne avevamo parlato, devo tanto al Palermo e ai palermitani. Pelagotti è un portiere di categoria superiore, puntare su di lui è stata la scelta giusta».