Iniziata la nuova esperienza di Stefano Sorrentio che insieme al padre, Roberto, sono diventati rispettivamente direttore tecnico e allenatore della Torinense. Queste le parole in conferenza stampa: «Ho fatto il portiere e l’attaccante, ora faccio il direttore tecnico perché erano finiti i ruoli. Ringrazio il presidente per il grande entusiasmo, da subito ho sposato con mio padre che farà l’allenatore il progetto, ora è l’inizio di una nuova avventura fuori dal campo. Ho debuttato in A e in B con il Toro, con la Torinese un altro esordio con un altro ruolo. Con l’occhio da calciatore cercherò di vedere qualche ragazzo interessante, la dirigenza può contare su di me per qualsiasi cosa e sono convinto che ci toglieremo qualche bella soddisfazione».