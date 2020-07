Come riportato da “TgCom24” tra gli effetti negativi del post lockdown c’è l’allontamento delle persone dalle strutture sanitarie: più della metà (55%) degli italiani ha paura di andare al pronto soccorso e in ospedale per il rischio Covid-19. Lo stesso timore si concretizza anche quando si tratta di visitare un medico specialista in ospedale (45%), e il medico di famiglia (43%). Lo rivela un sondaggio di Incisive Health condotto in Francia, Germania, Italia, Spagna e Gb.