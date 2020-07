Come riportato da “Sampnews24” dopo gli ultimi sviluppi delle vicende giudiziarie riguardanti Massimo Ferrero e la sua famiglia, la Federclubs ha emesso un duro comunicato nei confronti del presidente della Sampdoria, non risparmiando dalle polemiche Edoardo Garrone: «In relazione all’inchiesta che coinvolge, tra gli altri Massimo Ferrero e l’UC Sampdoria, desideriamo esprimere il nostro più profondo disappunto e preoccupazione nel vedere la maglia più bella del mondo associata per giorni, a livello nazionale, a tali indagini e accuse. Riteniamo essenziale che la dirigenza societaria sappia respingere al mittente ogni accusa, dimostrando la propria estraneità a fatti che comporterebbero un grave danno, economico e di immagine, alla Sampdoria e minerebbero irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra tifosi e Dirigenza».