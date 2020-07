Tanti i nomi usciti in questi giorni come potenziali nuovi allenatori del Palermo. Ancora oggi, infatti, non c’è alcuna ufficialità sul nome che guiderà la panchina rosanero la prossima stagione. Ed ecco che i tifosi ci scherzano su. Secondo la pagina Facebook “Rosanero Photoshop”, da Petrolia Sottana il colpo a sorpresa: Oronzo Canà.