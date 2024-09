Sorpresa per Di Mariano: artista napoletano gli dona un dipinto in memoria di Totò Schillaci

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 settembre, il Palermo è arrivato a Napoli per il match di domani sera contro i partenopei per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. L’artista Luca Ascione ne ha approfittato per consegnare a Francesco Di Mariano un bellissimo lavoro fatto a meno: infatti, al giocatore rosanero, gli è stato donato un dipinto su una tavola di legno che raffigura lo zio Totò Schillaci, scomparso negli scorsi giorni. Il numero 7 del Palermo ha ricambiato il gesto regalando una sua maglia autografata al giovane artista.

