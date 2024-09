Palermo, Balzaretti: «Sabatini mi voleva scambiare per Mathieu. Vi svelo un aneddoto Zamparini-Delio Rossi»

Durante “Elastici“, rubrica di Cronache di Spogliatoio, l’ex terzino del Palermo, Federico Balzaretti, ha svelato dei retroscena risalenti alla sua avventura in rosanero:

«Mi ricordo quella volta che prima di affrontare la Juventus, ci chiamò il direttore Sabatini dicendoci: “C’è il presidente inc***o, dobbiamo giocare a tre dietro. Se giochiamo al solito, ovvero con la difesa a quattro, Delio Rossi rischia”. Noi ci guardammo tutti e decidemmo di schierarci in base a quello che avrebbe deciso il mister. Alla fine vincemmo 3 a 1, questo per dirvi che nel calcio succede anche questo. Quanto accaduto mi ha insegnato che bisogna fare quello che si crede, noi credevamo sempre in Delio Rossi e in quella volta ci siamo schierati, ovviamente, dalla sua parte. Io credo che quando l’allenatore abbia una credibilità importante, i giocatori si schierano dalla sua parte: Delio Rossi ne aveva, ma a prescindere, in un caso simile, non può che sostenere il tecnico, perchè un presidente non può decidere come deve giocare la squadra. Ovviamente Zamparini era un grande presidente e di personalità, ma anche noi ne avevamo tanta (ride, ndr). Se qualche volta un presidente ha detto che non dovessi giocare? Non so, ma posso dirvi che Sabatini, mio padre calcistico, mi confessò che quando arrivò a Palermo mi stava per scambiare con Mathieu, ma dopo avermi visto allenare per tre giorni si è ricreduto».