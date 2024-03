Sorpresa Juventus, rimane a Torino: l’agente si è esposto in prima persona | Prossima stagione ancora in bianconero

La Juventus continua con lui, lo ha confermato in diretta l’agente. Sorpresa da parte dei tifosi: rimane per la prossima stagione.

Arrivano le prime conferme in merito alla prossima stagione in casa Juve. La Vecchia Signora che sta tentando di uscire da un periodo molto complicato dal punto di vista tecnico e di risultati, sta gettando le basi tramite i vertici societari per la nuova stagione. Ancora tanti i punti interrogativi, tra riconferme e addii quasi certi.

Il lavoro non mancherà per Giuntoli in estate, chiamato a dire l’ultima parola anche sulla guida tecnica. Con il futuro di Allegri ancora in bilico, la società sta studiando le mosse per il prossimo anno per dare il via alla risalta dopo tre anni di buio. Le parole dell’agente, sulla riconferma durante la prossima stagione, in questo senso arrivano a sorpresa.

Nelle scorse ore tramite una dichiarazione pubblica, l’agente si è esposto sul futuro del suo assistito, confermando la riconferma alla Juventus per la prossima stagione. Ma l’ultima parola l’avrà la società, che dovrà decidere su chi puntare il prossimo anno.

Conferma in estate: ma il futuro è ancora incerto

A detta dell’agente Federico Pastorello, il giocatore tornerà alla Juventus in estate. I bianconeri dunque una vola fatto ritorno a Torino, dovranno decidere sul futuro del giocatore, se puntare ancora su di lui o trovare la trattativa giusta dal punto di vista economico. Stiamo parlando di Arthur Melo, adesso alla Fiorentina in prestito, ma con un piede di fatto a Torino. Il brasiliano infatti tornerà alla Continassa, come ha spiegato il suo agente durante l’vento TrasnferRoom.

La Fiorentina non ha intenzione di esercitare il riscatto, nonostante il calciatore si sia trovato bene a Firenze. Dunque, come affermato da Pastorello, Arthur tornerà alla Juve in estate: “A fine anno tornerà dalla Fiorentina, poi vedremo il da farsi”.

Juve, il rientro dei prestiti e il mercato estivo: le mosse di Giuntoli

Tra i tanti rientri, compreso quello di Arthur, ci sarà da fare le dovute riflessioni su altri calciatori, Soulé e Kaio Jorje. Entrambi gli attaccanti arrivati al Frosinone in prestito con diritto di riscatto potrebbero fare ritorno alla Continassa e aggregarsi al gruppo, ma Giuntoli potrebbe sfruttare i loro cartellini e le valutazioni di mercato in ascesa e usarli come contropartite.

Soulé potrebbe infatti trasferirsi a Bergamo, con la Juve che punta a Koopmeiners. L’argentino che con Allegri non ha trovato spazio nel 2023 potrebbe dunque approdare all’Atalanta ed essere inserito nello scambio. Kaio Jorge potrebbe invece rimanere a Torino. Tutto dipenderà dalla guida tecnica invece per il futuro del brasiliano Arthur invece, che sempre con Allegri non aveva trovato continuità ma che potrebbe essere confermato in caso di cambio sulla panchina bianconera.