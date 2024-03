Ci avete distrutto un altro sogno: panchina Juventus, i tifosi sono esausti | Dopo Conte salta anche lui

Il popolo bianconero saprà presto chi sarà il nuovo tecnico ma nel frattempo sarà necessario cancellare il suo nome dalla lista.

Se i sogni son desideri, quelli bianconeri non sono destinati a sbocciare come fiori ma a restare in un cassetto impolverato. La società ha in mente un’idea per il futuro mentre i tifosi sembrano voler rompere col passato per provare qualcosa di innovativo e divertente.

Qualunque sia la strada da intraprendere, ciò che conta è come sempre l’obiettivo finale ovvero la vittoria. Per raggiungerla servono calciatori di alto livello e un tecnico di qualità che sappia unire doti calcistiche a soft skills molto più umane. Ciò che abbiamo visto finora non è reputato sufficiente da chi deve dare spiegazioni alla proprietà.

Ecco perché i profili sulla lista di Cristiano Giuntoli non sono poi molti. Si è parlato di Antonio Conte e si sono fatti altri nomi. La società per ora fa scudo e non vuole far trapelare eventuali novità di ogni genere. È troppo importante arrivare matematicamente alla qualificazione alla prossima Champions.

L’ex centrocampista della Juventus tornerebbe molto volentieri, a maggior ragione dopo le ultime novità che riguardano altre due panchine importanti come Milan e Roma. Facciamo insieme il punto della situazione. La panchina della Juventus avrà presto un padrone.

Un candidato si ritira

Gli exit poll parlano chiaro: il candidato non è più in lista dopo non essersi presentato alle votazioni. Scherzi a parte, la stampa italiana e in particolare La Gazzetta dello Sport hanno fatto il punto sulle quotazioni relative al nuovo tecnico bianconero.

Non sarà Antonio Conte e verosimilmente non toccherà nemmeno a Zinedine Zidane. Il francese, per tanti motivi, è considerato l’erede naturale di Massimiliano Allegri ma proprio il tecnico italiano non avrebbe nessuna intenzione di abbandonare la nave.

La svolta è vicina

Zinedine Zidane avrebbe davanti a sé due strade per il futuro. Aspettare ancora un po’ prima di subentrare a Carlo Ancelotti al Real Madrid (il cui contratto scadrà nel 2026) oppure scegliere una via molto più romantica.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la suggestione che porta Zizou a Marsiglia non è da scartare. Per i francesi sarebbe un colpo clamoroso e il nuovo volto di un progetto estremamente ambizioso. Soltanto nostalgia? Il tecnico Gasset ha le ore contate e per questo anche quel sogno si potrebbe realizzare davvero. I tifosi non aspettano altro.