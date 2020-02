Cesare Sorbo, direttore sportivo del Marina di Ragusa, ha spiegato a “Notiziariocalcio.com” i motivi del ricordo contro il Troina (CLICCA QUI). Ecco le sue parole: «Riteniamo che sia stato commesso un errore tecnico da parte dell’arbitro. Nell’occasione che portato al gol del Troina, unica rete della partita, la palla è finita sull’arbitro, il quale non ha fermato il gioco come da regolamento. Non sappiamo quanto sarà utile questo ricorso, ma non potevamo tacere. Non si tratta di provarci, bensì vogliamo effettivamente capire se le regole sono cambiate oppure no. Non mi risulta ci sia la regola del vantaggio, ormai il gioco si ferma sempre; dopo la gara ho chiesto lumi anche all’osservatore arbitrale, il quale ha confermato che effettivamente l’arbitro ha toccato il pallone».