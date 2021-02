Il Sona è tornato bruscamente con i piedi per terra dopo l’euforia legata all’arrivo di Maicon.

Per l’ennesimo ribaltone, scrive “Padovasport.tv” è stata fatale la sconfitta in casa del Tritium, la quarta consecutiva. Il Sona ha esonerato il tecnico Marco Tommasoni e affidato la panchina a Filippo Damini, ex mister del San Martino Speme e Lugagnano.





«La dirigenza purtroppo non mi ha dato il tempo di poter continuare anche se avevo la loro parola che mi sarebbero state concesse altre due settimane per poter lavorare con i nuovi arrivati» ha detto l’allenatore esonerato ha L’Arena. Tommasoni lascia dopo l’addio del ds Claudio Ferrarese, uno degli artefici del clamoroso ingaggio di Maicon.