Sconto Sky Calcio Serie A 2020-2021 – Il campionato di calcio di Serie A 2020-2021 sta entrando nel vivo e con gli stadi ancora chiusi a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 l’unico modo per seguire la propria squadra del cuore è quello di abbonarsi alla pay tv o una piattaforma di streaming.

Anche l’alternativa di seguire le partite nei bar o in altri locali pubblici in questa stagione è poco praticabile, visto che in quasi tutte le regioni italiane bar e ristoranti sono obbligati, sempre per le misure di sicurezza anti-Covid, a chiudere alle 18.00.





Il costo degli abbonamenti alla pay tv o alle piattaforme in streaming, tuttavia, è spesso ritenuto eccessivo da molti tifosi. Ecco perché i principali operatori del settore e i loro partner (come le società di tlc), hanno predisposto offerte con importanti sconti sul prezzo dell’abbonamento.

In questo senso Sky, che detiene i diritti per la trasmissione di 7 partite di Serie A per ogni turno di campionato, ha pensato di offrire uno sconto a coloro che decidono di abbonarsi al pacchetto Calcio ma anche a coloro che sono già clienti Sky.

Sconto Sky Calcio Serie A 2020-2021 – Che cosa prevede l’offerta

L’offerta messa in campo da Sky prevede la possibilità di sottoscrivere, anche senza la necessità della parabola ma usufruendo del decoder Sky Q, l’abbonamento al pacchetto Sky Calcio in abbinata alla Sky TV a 30,90 euro al mese, anziché a 45 euro al mese.

Il pacchetto Sky Calcio a sconto comprende i seguenti contenuti:

Il girone di ritorno della Serie A TIM 2020/2021, con 7 partite su 10 ogni giornata, su un canale dedicato;

EURO 2021, dall’11 giugno all’11 luglio con tutte le 51 partite, accompagnate da un’ampia copertura editoriale;

Le news sportive di Sky Sport 24, con aggiornamenti continui, approfondimenti e interviste esclusive.

Inoltre chi sottoscriverà il pacchetto Sky Calcio a sconto potrà fruire anche dei contenuti presenti sulla Sky TV:

Gli show e i programmi iconici di Sly (come Masterchef, X Factor, 4 Ristoranti, ecc.);

Le serie TV (un’ampia scelta di serie italiane e internazionali, anche in contemporanea con gli Usa e le imperdibili produzioni Sky Original);

Programmi di intrattenimento da guardare con tutta la famiglia;

La più ampia e completa proposta di documentari.

Sconto Sky Calcio Serie A 2020-2021 – Con Sky Q non serve la parabola

Per sottoscrivere l’offerta sconto Sky Calcio, che è rivolta anche a chi è già cliente Sky, non è necessario avere la parabola per la ricezione del segnale satellitare. Grazie a Sky Q, il decoder di nuova generazioni di Sky, è infatti possibile accedere ai contenuti direttamente tramite la connessione internet di casa.

Tramite Sky Q, inoltre, chi dovesse decidere di sottoscrivere l’offerta sconto Sky Calcio, potrà accedere anche alle proprie App preferite come: Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN e molto altro.

Non solo, tramite Sky Q è possibile:

Scoprire sempre nuovi contenuti grazie al controllo vocale e ai suggerimenti personalizzati.

Scegliere tra migliaia di titoli on demand, sempre a disposizione e registrare fino a 3 programmi Sky in contemporanea per vederli quando si vuole.

Sconto Sky Calcio Serie A 2020-2021 – Lo sconto anche sull’attivazione di Sky Q

Sky Q senza parabola viene inviato direttamente a casa tramite corriere, lo si collega in autonomia alla tua connessione internet, vedi subito la tua offerta sconto Sky Calcio in qualità HD.

Nel pacchetto sconto Sky Calcio sono inoltre previsti i seguenti servizi:

Qualità HD

Sky Go Plus

On demand

Per chi sottoscrive l’offerta sconto Sky Calcio, il costo per l’attivazione di Sky Q sarà di 9 euro una tantum, anziché di 90 euro. Il costo di consegna del decoder è invece pari a 0 euro, anziché 49 euro.

Sconto Sky Calcio Serie A 2020-2021 – Come richiedere informazioni

Per ottenere ulteriori informazioni sull’offerta sconto Sky Calcio basta visitare il sito di Sky (clicca qui per accedere), compilare il form di registrazione inserendo nome, cognome e numero di telefono. Si verrà così contattati da un operatore cui si potranno chiedere direttamente tutte le informazioni utili per usufruire dell’offerta.