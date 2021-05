La stagione 2020/21 si sta per concludere, ma iniziano già i preparativi verso il 2021/22. A partire dai pacchetti che Sky ha presentato per vecchi e nuovi abbonati per la prossima stagione, la prima in cui la pay-tv non trasmetterà l’intera Serie A.

Sono già pronte le composizioni degli eventi per i pacchetti Calcio e Sport per gli abbonati.





Nel dettaglio, nel pacchetto Sky Calcio saranno presenti:

La Serie A TIM 2021-24 con 3 partite su 10 ogni giornata, il match del sabato alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45;

La Serie BKT 2021-24 con tutte le 380 partite stagionali, oltre a playoff e playout;

Una selezione di partite di Premier League per la stagione 2021/2022, di Bundesliga per le stagioni 2021-2025, di Ligue1 per le stagioni 2021-2024;

Tutte le partite di UEFA Euro 2020.

Nel pacchetto Sky Sport, invece, saranno presenti:

Tutta la stagione 2021 di Formula 1 e la MotoGP con due canali dedicati e una copertura unica di ogni Gran Premio dal giovedì alla domenica;

La UEFA Champions League e la UEFA Europa League con la fase a eliminazione diretta della stagione 2020/2021;

L’NBA con oltre 300 partite a stagione e il tennis con gli ATP Masters 1000, le Nitto ATP Finals e Wimbledon.

I due pacchetti sono presenti all’interno di due offerte insieme a Sky Tv:

Sky Tv+Sky Calcio: 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese;

Sky Tv+Sky Sport: 30,90 euro al mese, anziché 45 euro al mese.

Entrambi comprendono, se attivati ora, la visione di tutte le partite di Euro 2020 oltre a Sky Q.

Per chi dovesse scegliere il pacchetto Sky Calcio, dal 1° luglio al 30 settembre, sarà senza costi aggiuntivi sull’abbonamento. Infine, per chi vorrà comunque recedere sarà possibile farlo senza costi, anche se con promozioni attive.