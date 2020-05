Nella giornata di ieri, in casa Siviglia, un post poi subito rimosso sui social ritraeva Ocampos, Vazquez, De Jong e Banega a pranzo con relative compagne (CLICCA QUI). Una vera e propria violazione della quarantena. Proprio nella provincia spagnola, infatti, fino alla mezzanotte di ieri erano ancora vietati gli assembramenti con numero superiore a 10 persone anche in casa. Sull’accaduto si è espresso attraverso il sito ufficiale del club spagnolo il direttore generale Monchi: “I ragazzi hanno commesso un grave errore che rimane tale. Hanno però voluto anche chiedere scusa pubblicamente e questo non è facile in un periodo storico in cui tutti hanno torto”.

Monchi ha poi continuato: “Credo che sia d’esempio chiedere perdono. Quanto accaduto ci ha stupito, anche perché il nostro club segue tutti i protocolli necessari per la sicurezza di tutte le persone che lavorano con noi. Resta il fatto che c’è stato un errore che però è stato anche riconosciuto. Hanno chiesto perdono e non è da tutti. Questo è un club modello. Essere perfetti in tutto è complicato”.