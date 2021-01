Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Sebastiano Siviglia, ex difensore della Lazio e con un recente passato da tecnico della Primavera del Lecce, si è soffermato sul cammino della Ternana nel Girone C:

«Quest’anno sta stupendo tutti disputando un campionato straordinario. Dopo qualche anno ha trovato la giusta situazione: c’è un insieme di condizioni che coincide.





La squadra gira forte, ha messo in discussione compagini come il Bari. Ha stupito tutti per la continuità».