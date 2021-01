Intervenuto ai microfoni di “Campaniasocer.com”, Gabriele Martino, storico dirigente della Reggina, ha fatto il punto del Girone C del campionato di serie C:

«Un campionato duro e difficile come sempre. Bari e Ternana lottano per la promozione diretta. Le fere mi sembrano che per adesso abbiano qualcosa in più.





Dietro ci sono squadre come Avellino, Catanzaro, Palermo, Foggia e Juve Stabia che lotteranno sino alla fine per le zone alte. Sarà come sempre un campionato tutto da seguire sino alla fine».