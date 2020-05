Sirene arabe per il Marsala Calcio. L’imprenditore romano ventinovenne di origini tunisine Jihed Gharbi scopre le sue carte e si lancia nella scalata della società azzurra. «È da quasi un anno che ne parliamo con i miei collaboratori e partner commerciali anche se ancora non abbiamo avuto contatti ufficiali con la proprietà. Il nostro progetto, però, è molto ambizioso sia a livello sportivo, sia a livello cittadino». Stando a quanto riferito da “Trapanisi.it”, dietro Gharbi ci sarebbe un fondo d’investitori del Golfo Persico, interessati ad un progetto calcistico. «Nel caso del Marsala, però, sarei io in prima persona ad acquisire la società», sottolinea l’imprenditore.