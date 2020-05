L’emergenza Coronavirus sta portando pesanti ripercussioni economiche per tutti i cittadini. A Siracusa, secondo quanto riporta “Blog Sicilia” è montata la protesta per l’aumento dei prezzi nei bar. Di seguito il racconto di un cittadino: ” Ho pagato un cornetto un euro e 70 centesimi, mi sembra troppo. Prima della diffusione della pandemia un cornetto lo pagavo un euro e 50 centesimi, certo ci sono a Siracusa bar dove costava meno, un euro e 20 centesimi, ma non gli davo molto peso, ormai mi ero affezionato, del resto era diventato un luogo di incontro con altre persone prima di recarsi al lavoro. Sono tornato dopo oltre 50 giorni, l’aria è spettrale, purtroppo questo è il periodo che stiamo attraversando ma non mi sarei aspettato un aumento considerevole. Ci viene detto di sostenere l’economia ed il commercio locale ma se questa impennata riguarderà altri bar o altri settori merceologici credo che in pochi spenderanno i propri soldi”.