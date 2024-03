Sinner supera tutti: l’ultima vittoria è quella decisiva | Adesso è al comando da solo

Il tennista nato in provincia di Bolzano ha raggiunto un traguardo a dir poco strepitoso, che lo proietta ancora di più nella storia di questo sport per la gioia dei suoi fan.

E’ un momento d’oro per Jannik Sinner. Il 22enne è tra i migliori al mondo dopo i recenti successi che lo hanno visto protagonista. Il trampolino di lancio definitivo per lui è stato il trionfo negli Australian Open del gennaio scorso, dove è riuscito a far fuori in semifinale il numero uno al mondo Novak Djokovic, mentre nell’ultimo atto ha sconfitto Medvedev.

Vittoria importante poi anche nel torneo successivo, ovvero ai Rotterdam Open, dove ha sconfitto in finale l’australiano de Minaur. Adesso la sua testa è pienamente sugli Indian Wells Masters, dove ha raggiunto già gli ottavi di finale, e nella notte sfiderà lo statunitense Ben Shelton. Ma è proprio una recente vittoria che gli ha permesso di raggiungere un traguardo a dir poco clamoroso.

Infatti dopo aver battuto il tedesco Struff ai sedicesimi di finale della competizione, Sinner è passato al comando della classifica in solitaria, andando così a realizzare un vero e proprio sogno per lui e per tutti i suoi fan. Un traguardo dunque che fino a qualche mese fa in pochi si aspettavano, e che dunque fa entrare ancora di più il tennista del Trentino Alto Adige nella storia di questo sport.

Un primato da non credere

In seguito alla vittoria sul tedesco Struff, Jannik Sinner è diventato il tennista italiano con la serie di vittorie più lunga di sempre per quanto riguarda l’Italia. Con 17 successi di fila infatti il 22enne ha scavalcato le 16 consecutive ottenute da Adriano Panatta nel 1976.

Un risultato a dir poco eccezionale dunque quello ottenuto dal classe 2001 nato a San Candido, che dunque gli consente di superare una leggenda del tennis italiano. Un traguardo importante, che forse nemmeno lui pensava di poter raggiungere.

Adesso si punta ad un altro primo posto

Dopo aver ridisegnato questo record, Sinner punta ad un altro traguardo ancora più importante. Vincendo gli Indian Wells Masters infatti andrebbe a guadagnare parecchi punti su coloro che lo precedono nella classifica ATP.

La clamorosa eliminazione di Novak Djokovic dal torneo ai sedicesimi di finale poi per mano di un altro italiano, Luca Nardi, permetterà al 22enne di conquistare diverso terreno sul serbo.