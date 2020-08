«Il mio obiettivo era quello di portare il Bari in B, dopo cinque minuti il sogno è svanito a causa dell’infortunio. Non ho più rivisto quella gara, non ricordo neanche come ho subito fallo: ora bisogna guardare avanti. Se non ci fosse stato il Covid avremmo avuto il pubblico con, sono convinto che le cose sarebbero andate diversamente». Queste le parole dell’attaccante del Bari, Simone Simeri, rilasciate ai canali ufficiali del club biancorosso in merito alla finale playoff persa contro la Reggiana.

Simeri ha continuato dicendo: «Ho ricevuto tantissimi messaggi da parte dei tifosi, convinti che se fossi rimasto in campo avremmo potuto farcela. Ora ripartiamo da zero, il mister è una persona molto carismatica, ci sta dando tanto. Non vedo l’ora che arrivi settembre per riprenderci quello che ci è scappato dalle mani qualche settimana fa».