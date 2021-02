Luigi Silvestri, difensore dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Prima Tivvù”:

«Bisceglie? Potevamo sfruttare questa occasione, il Bari ha pareggiato, il Catania pure, il Catanzaro ha perso. Peccato, oggi potevamo recuperare diversi punti ma è stata una gara difficile e potevamo anche perderla. Noi abbiamo giocato bene, non abbiamo concesso molto e su questo si deve ripartire».





«Palermo? Sarà una bella partita, io da palermitano sento molto questa gara, è molto importante anche per Rizzo e Sonny D’Angelo. Non è facile perché ci teniamo molto a far bene ma troveremo una squadra agguerrita, anche loro sono in contestazione. Oggi meritava di vincere con la Ternana e ha raccolto un buon punto. Sicuramente verrà qui per fare la partita e dobbiamo fare attenzione. Io sono carico e la aspetto con ansia».