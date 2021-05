Luigi Silvestri, difensore palermitano dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Offside” al termine della sfida contro il Palermo. Ecco quanto riportato da “Ottopagine.it”:

«Sto meglio, mi sto allenando a parte. Ho iniziato a correre, se c’è ancora dolore ma sono pronto a dare il mio contributo. Il primo tempo è stato spettacolare, i ragazzi hanno giocato con il sangue agli occhi. Nella ripresa ci siamo abbassati, ma penso che sia normale. Sono felicissimo per la vittoria, ce lo meritavamo».





«Palermo? Ci sta portando bene. Dispiace per la nostra città e per i tifosi, ma è il nostro lavoro. Siamo rammaricati per come si sono comportati all’andata, ma era giusto che ci comportassimo così al ritorno».