L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Francesco Baldini, allenatore di Silipo ai tempi dell’Under 17 della Roma: «Prima di partire ho parlato con lui, gli ho detto che semplicemente deve essere un punto di partenza. Ha potenzialità tecniche importanti, anche per giocare in più ruoli. Secondo me doveva crescere soltanto sotto il profilo fisico, ma penso che possa trovarsi nel posto giusto per farlo».