Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, Andrea Silipo, calciatore in forza al Palermo ha pubblicato una foto che ritrae la maglia celebrativa del club rosanero.

Il calciatore ha poi commentato la foto così: “La maglia celebratica ce l’ho solo io ed è in mio possesso, diffidate da ogni falso annuncio o speculazione. Forza Palermo”. In basso la foto in questione: