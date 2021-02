“Con un cosiddetto stop and go da fine febbraio si potrebbero riaprire i ristoranti la sera ma anche cinema, teatri e i luoghi che ancora sono chiusi. Si potrebbe procedere con la riapertura, sempre con controlli rigidi, degli esercizi attualmente serrati. Tanto più che con la campagna vaccinale l’ immunità progredisce e pertanto con controlli alla temperatura, protocolli, distanziamento e posti assegnati. Vaccino? C’è carenza di dosi in tutta Europa”.

Queste le parole del viceministro della salute, Pierpaolo Sileri, rilasciate ai microfoni di “Porta a Porta” in merito a una possibile riapertura.