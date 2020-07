La Sicula Leonzio potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro. Infatti secondo quanto riporta “Goalsicilia.it” la squadra bianconera è stata messa in vendita dal gruppo Leonardi, ma a quanto pare ancora non c’è nessun acquirente. Se le cose dovessero restare così, il gruppo Leonardi non iscriverebbe il club al campionato.