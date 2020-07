Edinson Cavani, attaccante del Psg, con ogni probabilità al termine della stagione lascerà il club parigino. Secondo quanto riporta “A Bola”, all’attaccante ex Palermo sarebbe interessato il Benfica, ma c’è un ostacolo per l’arrivo dell’uruguayano. Infatti l’ingaggio di Cavani sembra essere troppo alto per il club portoghese, le prossime ore saranno decisive.