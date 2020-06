Attraverso una nota sui propri canali social, Adolfo Allegra, presidente della squadra femminile di basket Sicily By Car Palermo, ha comunicato l’impossibilità di partecipare al campionato di A1 a causa dei problemi economici derivanti dall’emergenza Coronavirus e dalla rinuncia a proseguire la sponsorizzazione da parte del main sponsor Sicily By Car. In basso, il post in questione: