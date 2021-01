L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Fabrizio Pregliasco, virologo e membro del Cts:

«Sì, dopo le festività c’è stato un rialzo dei contagi. Ma negli ultimi giorni qualcosa sta migliorando. Siamo sul filo del rasoio. Non possiamo permetterci un peggioramento della situazione».





«Siamo in una tendenza di risalita, come un’onda che si inserisce nella seconda ondata. Più si fa, meglio è dal punto di vista sanitario, ma mi rendo conto che per i cittadini inizia ad essere pesante».