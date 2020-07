L’edizione online di “Repubblica” analizza quella che è la situazione della cessione degli ipermercati Coop in Sicilia, con oltre 200 dipendenti che rischiano di restare senza lavoro. Il fantasma – si legge – si è materializzato. Perché la paura dei mille dipendenti Coop che temono di essere lasciati indietro nell’accordo per la cessione di tutti i punti vendita siciliani si è appena concretizzata in un numero: sono 223, secondo il piano preliminare che la newco acquirente ha presentato ai sindacati, gli esuberi strutturali della rete di distribuzione che controlla sette ipermercati (Forum e La Torre a Palermo, Katané, Le Ginestre e Le Zagare a Catania, uno a Milazzo e uno a Ragusa) e cinque supermercati. Esuberi che si tradurranno nell’immediato in un forte ricorso alla cassa integrazione e in generale agli ammortizzatori sociali, ma che secondo la cordata siciliana che si prepara ad acquisire i punti vendita saranno riassorbiti in due anni con l’apertura di 10 nuovi supermercati. Come, però, non è ancora stato spiegato.