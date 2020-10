Il Coronavirus continua a colpire il mondo del calcio e non risparmia alcun campionato. In Serie D infatti è arrivata la notizia shock del Gladiator con 8 giocatori positivi.

Di seguito il comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della società:





“L’ASD Gladiator 1924 comunica che in data 10 Ottobre 2020 tutti i calciatori, lo staff tecnico, i dirigenti, hanno effettuato analisi con tampone rino-faringeo per consentire rilevazione di eventuale presenza del virus COVID 19. Il tutto a seguito della positività di un tesserato emersa nei giorni scorsi.

L’esito dei tamponi ha portato ad altre otto positivitá in rosa, per tale motivo sono state sospese tutte le attività della prima squadra e i calciatori, staff tecnico e dirigenti risultati negativi, si sottoporranno nuovamente ad un tampone di controllo”.