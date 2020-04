Intervenuto ai microfoni di “Casa Di Marzio”, Nando Sforzini, attaccante del Palermo, si è espresso così: «Come è nata l’esultanza del Tagliagole? L’esultanza nasce al Cluj, dove ho giocato anche in Champions con Mandorlini e De Zerbi, mi sentivo con un amico mio di Roma che mi disse di farla perché mi avrebbe portato bene, l’ho fatta e ho segnato per cinque partite di fila. È nato il soprannome e tutto, ora la faccio solo per i gol importanti» .