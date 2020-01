L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. Manca Ricciardo. È arrivato il momento di dimostrare che Sforzini è ancora Sforzini? «Sì, ne ho una gran voglia, anche perché mi sento in debito con questa città perché mi ha dato di più di quello che ho dato io. E’ vero anche che non ho giocato molto, sia per gli infortuni che per una gerarchia che ho trovato e ho rispettato tranquillamente. È normale che adesso ho tanta voglia da buttare in campo, se non fosse così farei bene a restarmene a casa. Mi dispiace per Ricciardo, è una persona per bene, abbiamo dialogo e confronto. C’è rispetto e sana concorrenza».