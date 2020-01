L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. Anche Pergolizzi aveva detto che doveva ritrovare condizione dopo l’infortunio: «Pergolizzi è uno vero, dice sempre quello che pensa. Meglio le bastonate che le carote. Il mio messaggio era rivolto all’esterno per certe cose che sono state scritte. Rispetto molto il ruolo del tecnico, non chiedo spiegazioni, è giusto mantenere le distanze. L’allenatore mi deve giudicare per il campo e io non lo giudico se mi fa giocare o meno. Per come conta prima l’essere uomo del ruolo».