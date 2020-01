L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo: «Ad Avellino ho iniziato a segnare subito perché giocavo, poi con l’arrivo di Bucaro siamo passati al 4-3-3 e il tecnico ha preferito puntare su De Vena, anche se poi siamo tornati a giocare con due attaccanti e ho ritrovato spazio. Fatico a segnare entrando dalla panchina». A Palermo ha dimostrato il contrario, facendone due: «E’ la prima volta che mi succede, a parte i due di quest’anno, da subentrato ho fatto un gol con l’Avellino, uno con il Grosseto e uno con il Vicenza. In totale 5 gol sui 112. Vorrà dire qualcosa. Prendo quello di Marina di Ragusa come un punto di partenza. Palermo per me vale tanto. E’ stata una chiamata inaspettata. Non avevo mai giocato in questo stadio e ho fatto gol alla prima apparizione. Tante coincidenze positive».