Sforzini, anche se in vacanza con la famiglia, continua ad allenarsi duramente, effettuando delle corse quotidiane per mantenersi in forza, in vista di una possibile chiamata della dirigenza rosanero per entrare a far parte della rosa della prossima stagione o per farsi trovare comunnque pronto in caso di chiamata da altri club.

In alto la foto pubblicata dallo stesso attaccante in una storia sui social dove scrive con ironia: “35 all’anagrafe…” mostrando un ottimo stato di forma.