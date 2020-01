L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Ferdinando Sforzini, attaccante del Palermo. Il Palermo fa fatica a chiudere le partite. E’ subentrato il braccino? «A inizio campionato si viaggiava sulla spensieratezza. L’abbiamo un po’ persa dopo che il Savoia ci ha recuperato dei punti. Abbiamo pagato la sconfitta con loro perché siamo passati dal sentirci invincibili a ritrovarci coi piedi per terra. A volte, quando capisci di non poter vincere, devi provare a pareggiare. Dobbiamo ritrovare quell’atteggiamento. Poi si ricorderà che abbiamo vinto il campionato, non altro». Ci pensa allo scontro diretto del 22 marzo? «No, prima abbiamo altre partite da giocare, il Messina è un avversario ostico, è salito al terzo posto, è in serie positiva».